SpaceX will erstmals Astronauten zur ISS schicken .

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX will am 27. Mai erstmals Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS schicken. Eine SpaceX-Rakete vom Typ Falcon 9 soll die beiden US-Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley ins All bringen, wie der Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA, Jim Bridenstine, am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.