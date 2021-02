Erste heimische Corona-Fälle vor einem Jahr in Tirol .

Heute vor einem Jahr, am 25. Februar 2020, dem Faschingsdienstag, hat die Corona-Pandemie Österreich erreicht. Ein italienisches Pärchen, das sich vermutlich in Bergamo angesteckt hatte, wurde positiv getestet. Die damals 24-jährige Italienerin arbeitete als Rezeptionistin im Hotel Europa, ihr ebenfalls positiv getesteter Freund war zu Besuch gekommen. Die beiden hatten einen milden Krankheitsverlauf, wurden aber dennoch in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.