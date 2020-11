Das teilte der ÖFB am Montag mit. Der Niederösterreicher sitzt wegen zahlreicher Corona-Fälle bei seinem Club TSG 1899 Hoffenheim weiterhin in Deutschland in Quarantäne. Norwegens Fußball-Aushilfsteamchef Leif Gunnar Smerud gab indes sein 18-köpfiges Aufgebot für Wien bekannt.

Darin befinden sich mit Ausnahme des Ex-Rapidlers Veton Berisha von Viking Stavanger ausschließlich Legionäre. Der Angreifer ist einer von lediglich fünf Spielern im norwegischen Kader, der bereits über A-Team-Erfahrung verfügt. Zudem wurden auch zahlreiche U21-Akteure einberufen.

Die eigentlich für das Nations-League-Entscheidungsspiel gegen Österreich geplante A-Nationalmannschaft um Stürmerstar Erling Haaland samt Teamchef Lars Lagerbäck befindet sich auf Weisung der norwegischen Gesundheitsbehörden nach einem positiven Coronatest von Galatasaray-Profi Omar Elabdellaoui in Quarantäne und darf nicht nach Wien reisen. Für Lagerbäck übernahm kurzfristig U21-Teamchef Smerud.