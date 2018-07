Doskozil nach Stimmband-Operation wohlauf .

Der burgenländische Landesrat und früherer Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach einer Operation an den Stimmbändern wohlauf. Das teilte sein Büro am Dienstag in einem Statement mit. Der Eingriff sei zur vollen Zufriedenheit der behandelten Ärzte verlaufen. "Die Operation ist gut verlaufen und ich bin bereits am Weg der Besserung", so Doskozil.