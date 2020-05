Die NFL plant die Saison mit einem regulären Start und dem Super Bowl am 7. Februar 2021. Die von US-Medien zuvor erwarteten Optionen für den Fall eines durch die Coronakrise verzögerten Saisonstarts wurden nicht offiziell kommuniziert. Allerdings haben beispielsweise alle Teams, die am zweiten Spieltag aufeinandertreffen, zum gleichen Zeitpunkt in der Saison ihre Pause und könnten dieses Wochenende für den Fall einer Absage der Partie im September nutzen.

Schafft es Sandro Platzgummer in den 53er-Kader der New York Giants, trifft der Running Back zum Auftakt am 14. September daheim auf die Pittsburgh Steelers.