American Football Comebacksieg für Tampa Bay in der NFL dank Quarterback Brady

Brady hat die Bucaneers gegen die Saints zu knappem Sieg geführt Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M it einem hauchdünnen Comebacksieg zuhause gegen die New Orleans Saints haben die Tampa Bay Bucaneers am Montagabend (Ortszeit) ihre Chancen auf das Playoff in der American-Football-Liga NFL gewahrt. Einmal mehr war es Star-Quarterback Tom Brady, der mit zwei Touchdown-Pässen in den letzten drei Spielminuten das Team aus Florida von einem 3:16-Rückstand noch auf die Siegerstraße brachte. Am Ende hieß es 17:16 für die Bucs.