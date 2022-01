Favoriten Green Bay und Tennessee im NFL-Play-off out

In der National Football League (NFL) haben sich die beiden an Nummer eins gesetzten Teams gleich bei ihrem jeweils ersten Play-off-Auftritt verabschieden müssen. Die Tennessee Titans, Regular-Season-Beste der Conference AFC, unterlagen am Samstagabend (Ortszeit) gegen die Cincinnati Bengals 16:19. Später beendeten die San Francisco 49ers in ähnlich dramatischer Manier die Saison der Green Bay Packers um Quarterback-Star Aaron Rodgers.