American Football Heimsiege für die Vienna Vikings und Raiders Tirol in ELF

Vikings eilen von Sieg zu Sieg Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ie Debütsaison der Vienna Vikings in der European League of Football (ELF) läuft weiter wie geschmiert. Die Wiener bezwangen am Sonntag vor heimischem Publikum in der Generali Arena die Panthers Wroclaw mit 30:6 und feierten damit den fünften Sieg im fünften Spiel. Die Raiders Tirol kamen unterdessen im Innsbrucker Tivoli-Stadion zu einem 23:17-Erfolg gegen den amtierenden ELF-Champion Frankfurt Galaxy. Die Tiroler halten nun bei drei Siegen und zwei Niederlagen.