NFL-Teams dürfen nicht in Trainingslager fahren .

Die NFL-Teams müssen ihre Saisonvorbereitung komplett zu Hause absolvieren und dürfen wegen der Coronakrise nicht in ein Trainingslager an einem anderen Ort fahren. Diese Entscheidung teilte der Chef der amerikanischen Football-Liga NFL, Roger Goodell, den Mannschaften nach Angaben mehrerer US-Medien am Dienstag (Ortszeit) mit.