NFL veröffentlicht Spielplan am Donnerstag .

Die National Football League (NFL) will am Donnerstag (Ortszeit) den Spielplan für die kommende Saison bekanntgeben. Das teilte die NFL am Montag (Ortszeit) mit. Trotz der Coronavirus-Pandemie hält die Liga bisher an ihrem Zeitrahmen fest, der den Saisonstart für den 10. September und die Super Bowl LV am 7. Februar 2021 in Tampa vorsieht.