American Football Raiders Tirol folgten Vienna Vikings in die ELF-Play-offs

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Raiders und Vikings im ELF-Play-off Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

N ach den Vienna Vikings haben auch die Raiders Tirol in ihrer Debütsaison in der European League of Football (ELF) den Aufstieg ins Halbfinale geschafft. Die Raiders gewannen am Sonntag bei den Berlin Thunder souverän mit 37:10 und qualifizierten sich mit einer Bilanz von acht Siegen und vier Niederlagen für die ELF-Play-offs. Die Vikings kassierten mit einem 6:42 bei den Wroclaw Panthers die zweite Saison-Pleite.