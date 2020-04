Spektakuläres NFL-Comeback: Gronkowski zu Brady .

In der NFL bahnt sich ein spektakuläres Comeback an. Rob Gronkowski will nach Informationen mehrerer US-Medien aus dem Ruhestand zurück kommen und zukünftig mit Superstar-Quarterback Tom Brady für dessen neuen Club Tampa Bay Buccaneers spielen. Das Duo war bis zu Gronkowskis Karriereende vor gut zwei Jahren zusammen sehr erfolgreich für die New England Patriots aktiv.