AMS-Verwaltungsrat Kurzarbeitsmodell soll bis Jahresende verlängert werden

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Martin Kocher Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D as bis Ende Juni befristete Kurzarbeitsmodell soll laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bis Ende des Jahres verlängert werden. Ein entsprechender Vorschlag des Finanz- und Arbeitsministeriums sowie des Arbeitsmarktservice (AMS) werde heute im AMS-Verwaltungsrat diskutiert und beschlossen, sagte Kocher am Dienstag auf Journalistennachfrage bei einer Pressekonferenz in Wien. "Es wird die Kurzarbeit weitergeben mit strengerer Prüfung."