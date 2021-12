"Alle Jahre wieder" Top-Weihnachtslied auf Instagram

Überraschung bei der Analyse des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm, für die Postings zu mehr als 25 Weihnachtsliedern in dem sozialen Netzwerk ausgewertet wurden: Der Klassiker "Stille Nacht, heilige Nacht" liegt erst auf Platz sieben.

Mit 229.928 Einträgen zum Stichtag 21. Dezember führt "Alle Jahre wieder" das Feld überlegen an. "O Tannenbaum" kam bloß auf 71.933 Postings, "O du fröhliche" auf 25.115. Zur Einordnung der Ergebnisse hat APA-Comm laut einer Aussendung zusätzlich zwei international bekannte, englischsprachige Weihnachtshits analysiert. "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey lag dabei mit 563.057 Postings auf Instagram deutlich vor "Last Christmas" von Wham! (450.123 Postings).