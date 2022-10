Van der Bellen in fast allen Gemeinden stärkster Kandidat

Werbung

In insgesamt 1.234 Gemeinden erreichte Van der Bellen die "Absolute" von 50 Prozent oder mehr. Und in allen Gemeinden kam der Amtsinhaber auf mehr als 20 Prozent. Das beste Ergebnis erzielte der Ex-Grünen-Chef im Kaunertal mit 88,28 Prozent (+28,28). Den größten Stimmenzuwachs gab es für ihn in Andlersdorf mit 68,94 Prozentpunkten, er kam dort auf 72,94 Prozent.

FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz verzeichnete gegenüber dem Ergebnis des FPÖ-Kandidaten aus dem Jahr 2016, Norbert Hofer, in nur sechs Gemeinden Stimmenzuwächse. In 2.109 Gemeinden schnitt er schlechter ab. In 43 der Gemeinden war der bisherige Volksanwalt stärkster Kandidat, die absolute Mehrheit erreichte Rosenkranz in nur einer Gemeinde - und zwar im Tiroler Spiss mit 53,33 Prozent. Weniger als fünf Prozent gab es für ihn in einer Gemeinde - nämlich in Andlersdorf mit nur 4,71 Prozent (minus 16,62 Punkte gegenüber dem Hofer-Ergebnis).

Rechtsanwalt Tassilo Wallentin konnte in der burgenländischen Gemeinde Badersdorf mit 25,16 Prozent sein stärkstes Ergebnis erzielen. In 620 der Gemeinden kam er auf mehr als 20 Prozent, in 31 Gemeinden lag er über 15 Prozent. In fünf Gemeinden blieb er ohne Stimme.

Bierpartei-Chef Dominik Wlazny erzielte im Tiroler Rattenberg mit 17,97 Prozent sein stärkstes Ergebnis, auch in der niederösterreichischen Gemeinde Seefeld-Kadolz kam er auf über 15 Prozent (mit 17,14 Prozent). In 191 der Gemeinden erreichte er mehr als zehn Prozent. In nur einer Gemeinde ging Wlazny leer aus.

Die stimmenstärkste Gemeinde von Ex-FPÖ/BZÖ-Politiker Gerald Grosz war das südweststeirische Sankt Andrä-Höch mit 25,32 Prozent. In fünf Gemeinden konnte er niemanden überzeugen.

Ohne Stimme blieb MFG-Kandidat Michael Brunner in gleich 19 Gemeinden. Sein bestes Ergebnis erzielte er mit 9,68 Prozent in Hinterhornbach (Tirol). In nur 22 Gemeinden kam der Rechtsanwalt auf mehr als fünf Prozent. Ähnlich schnitt Schuhfabrikant Heinrich Staudinger ab: Er blieb in dreiundvierzig Gemeinden ohne eine einzige Stimme, in nur vierzig konnte er mehr als fünf Prozent erreichen. Sein bestes Ergebnis fuhr der Geschäftsmann in Untertilliach (Tirol) ein, wo er auf 8,57 Prozent kam.

Die fünf stimmenstärksten Die fünf stimmenschwächsten Gemeinden für Alexander Van der Gemeinden für Alexander Van der Bellen: Bellen: Kaunertal: 88,28 Prozent (+28,28 Stall: 20,94 Prozent (+16,06 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Lech: 83,01 Prozent (+57,52 St. Urban: 23,8 Prozent (+17,23 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Jungholz: 81,58 Prozent (+60,3 Spiss: 24,44 Prozent (+21,74 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Damüls: 80,67 Prozent (+60,3 Winklern: 27,87 Prozent (+21,83 Prozentpunkte Prozentpunkte) Stanz bei Landeck: 80,62 Prozent Gerlosberg: 28,19 Prozent (+22,38 (+53,54 Prozentpunkte) Prozentpunkte)

Die stärksten Stimmenzuwächse für Die stärksten Stimmenverluste für Alexander Van der Bellen: Alexander Van der Bellen: Andlersdorf: 68,94 Prozentpunkte (keine Gemeinde mit Minus) (72,94 Prozent) Hinterhornbach: 66,89 Prozentpunkte (70,97 Prozent ) Namlos: 64,29 Prozentpunkte (64,29 Prozent) Fontanella: 62,98 Prozentpunkte (79,07 Prozent) Gramais: 61,99 Prozentpunkte (77,78 Prozent)

Die fünf stimmenstärksten Die fünf stimmenschwächsten Gemeinden für Walter Rosenkranz Gemeinden für Walter Rosenkranz: Spiss: 53,33 Prozent (+1,98 Andlersdorf: 4,71 Prozent (-16,62 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Stall: 49,22 Prozent (-5,85 Zöblen: 5,63 Prozent (-14,37 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Deutsch-Griffen: 45,95 Prozent Schröcken: 5,63 Prozent (-22,22 (-11,88 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Rangersdorf: 45,56 Prozent (-8,11 Neubau: 5,64 Prozent (-7,79 Prozentpunkte Prozentpunkte) Glödnitz: 44,22 Prozent (-5,23 Schattwald: 5,93 Prozent (-3,55 Prozentpunkte) Prozentpunkte)

Die stärksten Stimmenzuwächse für Die stärksten Stimmenverluste für Walter Rosenkranz: Walter Rosenkranz: Kaisers: 13,96 Prozentpunkte Wiesfleck: -39,86 Prozentpunkte (32,14 Prozent) (24,23 Prozent) Jungholz: 4,65 Prozentpunkte Pinkafeld: -38,38 Prozentpunkte (13,16 Prozent ) (22,35 Prozent) Schönbach: 3,4 Prozentpunkte Unterperfuss: -37,99 Prozentpunkte (38,08 Prozent) (7,46 Prozent) Kaunerberg: 2,18 Prozentpunkte Loipersdorf-Kitzladen: -36,53 (19,3 Prozent) Prozentpunkte (22,93 Prozent) Spiss: 1,98 Prozentpunkte (53,33 Riedlingsdorf: -36,13 Prozent) Prozentpunkte (24,4 Prozent)

Die fünf stimmenstärksten Die fünf stimmenschwächsten Gemeinden für Gerald Grosz: Gemeinden für Gerald Grosz: ankt Andrä-Höch: 25,32 Prozent (0 Vorderhornbach: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Gralla: 17,31 Prozent (0 Jungholz: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Bürg-Vöstenhof: 16,67 Prozent (0 Gramais: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Wettmannstätten: 16,03 Prozent (0 Hinterhornbach: 0 Prozent (0 Prozentpunkte Prozentpunkte) Leutschach an der Weinstraße: Großhofen: 0 Prozent (0 15,48 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte)

Die fünf stimmenstärksten Die fünf stimmenschwächsten Gemeinden für Tassilo Wallentin: Gemeinden für Tassilo Wallentin: Badersdorf: 25,16 Prozent (0 Zöblen: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Bildein: 20 Prozent (0 Jungholz: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Schachendorf: 18,81 Prozent (0 Dünserberg: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Mühlgraben: 18,78 Prozent (0 Düns: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte Sieggraben: 18,27 Prozent (0 Viktorsberg: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte)

Die fünf stimmenstärksten Die fünf stimmenschwächsten Gemeinden für Dominik Wlazny: Gemeinden für Dominik Wlazny: Rattenberg: 17,97 Prozent (0 Namlos: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Seefeld-Kadolz: 17,14 Prozent (0 Kaunertal: 1,1 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Weißbach bei Lofer: 15 Prozent (0 Fontanella: 1,16 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Simmering: 14,18 Prozent (0 Untertauern: 1,5 Prozent (0 Prozentpunkte Prozentpunkte) Viktorsberg: 13,67 Prozent (0 Tobadill: 1,81 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte)

Die fünf stimmenstärksten Die fünf stimmenschwächsten Gemeinden für Heinrich Gemeinden für Heinrich Staudinger: Staudinger: Untertilliach: 8,57 Prozent (0 Außervillgraten: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Mörschwang: 8,53 Prozent (0 Kartitsch: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) St. Oswald: 7,53 Prozent (0 Heinfels: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Eisgarn: 7,34 Prozent (0 Schattwald: 0 Prozent (0 Prozentpunkte Prozentpunkte) Niederthalheim: 7,33 Prozent (0 Namlos: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte)

Die fünf stimmenstärksten Die fünf stimmenschwächsten Gemeinden für Michael Brunner: Gemeinden für Michael Brunner: Hinterhornbach: 9,68 Prozent (0 Untertilliach: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Puchenstuben: 7,59 Prozent (0 Weißbach bei Lofer: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Sonntag: 7,05 Prozent (0 Zöblen: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte) Altschwendt: 6,92 Prozent (0 Grän: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte Pitzenberg: 6,69 Prozent (0 Gramais: 0 Prozent (0 Prozentpunkte) Prozentpunkte)