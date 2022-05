Anfragenzuwachs Caritas fordert jährliche Valorisierung von Sozialleistungen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Arme Menschen spüren die Teuerung besonders stark Foto: APA/THEMENBILD

D ie Inflation schlägt bei den Ärmsten bereits voll durch. Davor warnte am Freitag die Caritas bei einer Pressekonferenz in der Lebensmittelausgabestelle in der Pfarre Alt-Ottakring. Die Anfragen in der Sozialberatung seien im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Caritas-Präsident Michael Landau forderte eine jährliche Valorisierung von Sozialleistungen. "Die Inflation schlägt nicht nur einmal zu, sondern jeden Tag. Wir brauchen Maßnahmen, die langfristig wirken."