Nach der Vereidigungszeremonie im Quirinal, dem Sitz des italienischen Staatschefs Sergio Mattarella, am Samstag wird der scheidende Premier Mario Draghi seiner Nachfolgerin am Sonntag das Amt übergeben. Danach muss sich die neue Rechtsregierung einer Vertrauensabstimmung im Parlament unterziehen, was im Laufe nächster Woche erfolgen soll.