Angeschlagener Roglic gab bei Tour de France auf

Mit der Aufgabe setzte sich Roglic' unglückliche Tour-Serie fort. 2020 hatte er das Gelbe Trikot am vorletzten Tag an Tadej Pogacar abgeben müssen und war hinter seinem Landsmann Zweiter geworden. Im Vorjahr musste er ebenfalls wegen Sturzverletzungen aussteigen. Sein nächstes Ziel dürfte die Vuelta a Espana im Spätsommer sein, die er zuletzt dreimal in Serie für sich entschieden hat.

Aufgrund von Corona-Infektionen traten am Sonntag die beiden Etappensieger Magnus Cort (DEN/Team EF) und Simon Clarke (AUS/Team Israel) nicht mehr an. Mit dem Duo erhöhte sich die Zahl der wegen positiver Covid-Tests ausgeschiedenen Profis auf acht.