Angezeigt Kärntner Fahrlehrer soll dutzende Frauen belästigt haben

Die Polizei ruft weitere Betroffene auf, sich zu melden Foto: APA/THEMENBILD

E in 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land soll über Jahre hinweg als Fahrlehrer dutzende Frauen und Mädchen belästigt haben. Die Taten soll der Mann von März 2015 bis Februar 2022 begangen haben, als er Fahrlehrer in einer Fahrschule im Bezirk Feldkirchen gewesen ist. Bisher wurden mehr als 40 Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren als mögliche Betroffene ausgeforscht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.