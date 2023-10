Tötung Angreifer mit Messer tötete Lehrer an französischer Schule

Die Polizei steht noch im Einsatz Foto: APA/AFP

E in mit einem Messer bewaffneter Mann hat in einer Schule im nordfranzösischen Arras einen Lehrer getötet. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Angriff schwer verletzt, wie aus Polizeikreisen und von der Präfektur zu erfahren war. Nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin wurde der Täter festgenommen. Am Lycée Gambetta in Arras sei ein Polizeieinsatz im Gang, schrieb Darmanin im Onlinedienst X (vormals Twitter).