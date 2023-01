Ankündigung Lugner bringt eine "sie" aus "Hollywood" zum Opernball

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lugner will bis Donnerstag wieder fit sein Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

D er Gast von Richard Lugner am Opernball am 16. Februar wird zwar erst am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Lugner City in Wien bekannt gegeben, doch soviel ließ der Baumeister am Sonntag gegenüber der APA durchblicken. "Sie kommt aus Hollywood", sagte Lugner. An seiner Seite wird zudem auch "Täubchen" Elisabeth sein.