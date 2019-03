Steirischer LH Schützenhöfer tritt bei Landtagswahl an .

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) wird als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl im Frühjahr 2020 antreten. Dies gab Schützenhöfer am Freitag in einem Hintergrundgespräch in der Grazer Burg bekannt.