Ab 7.00 Uhr wurden zunächst die Screening-Teams selbst einem Test unterzogen, seit 8.00 können nun die Bewohner der 2.300-Einwohner-Gemeinde bis 18.00 Uhr zum Schnelltest kommen. Der Massentest findet am Dienstag im Feuerwehrhaus Annaberg statt, am Mittwoch in jenem von Lungötz.

Annaberg wurde deshalb als Gemeinde für den ersten Massentest in Salzburg ausgewählt, weil sich das Coronavirus dort in den vergangenen Tagen sehr stark verbreitet hat. Das Land Salzburg will bei diesem ersten Screening Erfahrungen für die landesweiten Massentests am 12. und 13. Dezember sammeln.

Früher, nämlich bereits am Freitag dieser Woche, beginnen die Massentests in der Millionenstadt Wien und in den Bundesländern Vorarlberg und Tirol. Ansonsten wurde die Testung von Lehrern und Kindergärtnern österreichweit ab kommendem Samstag (5. Dezember) terminisiert. Für Polizisten gehen die Massentests zwei Tage später (7. Dezember) los.

Bestellt wurden für die bundesweiten Massentests zehn Millionen Testkits. 1,6 Mio. davon sind beim Bundesheer schon angekommen und wurden auch schon weiter transportiert. Die erste Tranche kam am 26. November, bis 11. Dezember sollen alle bestellten Tests nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel in den Heereslogistikzentren in Wien, Eisenerz, Wels, Salzburg, St. Johann, Klagenfurt und Graz ankommen. Als erstes Bundesland wurde Vorarlberg am 30. November beliefert.

Die Testkits werden abhängig von den Vorgaben aus den Bundesländern aus den Heereslogistikzentren entweder an den mit der Testung beauftragten Verband, an ein Lager der Länder oder auch an zivile Stellen wie Einsatzorganisationen oder Gemeinden zugestellt, erklärte das Verteidigungsministerium gegenüber der APA. Die zehn Mio. Testkits haben 67,2 Mio. Euro gekostet, was von einigen Seiten als zu teuer kritisiert wird.