Erhöhung von Arbeitslosengeld "Lösungsoption" .

Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) kann sich eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes vorstellen. "Ich bin da absolut gesprächsbereit", sagte er am Samstag im ORF-"Morgenjournal". Man brauche dafür allerdings Mehrheiten in der Koalition mit der ÖVP. "Wir werden das als eine von mehreren Lösungsoptionen miteinander bearbeiten", so Anschober.