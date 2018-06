Schramböck drückt bei Standortpolitik aufs Tempo .

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will in der Standortpolitik aktiver werden. Österreich solle hier "vom Mittelmaß in die Spitzengruppe aufschließen", sagte die Ressortchefin am Montag vor Journalisten. 2019 solle die Betriebsansiedlungsagentur (ABA) um 30 Prozent mehr Ansiedlungen nach Österreich bringen, also ausländische Investitionen aktiver anwerben, kündigte sie an.