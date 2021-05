Pandemie bremste 2020 auch Anti-Doping-Kampf ein .

Die Corona-Pandemie hat im Vorjahr auch den Anti-Doping-Testbetrieb stark eingebremst. Nach einem drastischen Rückgang im ersten Lockdown und einer folgenden Erholung laufen die Kontrollen mittlerweile aber wieder auf hohem Niveau, wie die NADA am Dienstag bei der Vorstellung ihres Jahresberichtes 2020 angab. Für heuer erwartet man aufgrund der Konstellation von zwei Olympischen Spielen im Sommer in Tokio und im Winter in Peking sogar Rekordtestwerte.