Football "Anzeichen einer Besserung" bei NFL-Profi Hamlin

Die NFL bangt weiter um Damar Hamlin Foto: APA/dpa/Reuters

N ach seinem Herzstillstand in einem NFL-Spiel wird Footballprofi Damar Hamlin weiter auf der Intensivstation behandelt. Aus dem UC Medical Center in Cincinnati drangen am Mittwoch aber erste leicht positive Signale zum Gesundheitszustand des 24-Jährigen von den Buffalo Bills nach außen. "Damar bleibt auf der Intensivstation in kritischem Zustand, wobei gestern und über Nacht Anzeichen einer Besserung festgestellt wurden", schrieb sein Club auf Twitter.