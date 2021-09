26-Jährige in Wien von Partner misshandelt und bedroht .

Eine 26-Jährige ist in Wien seit März 2020 von ihrem damaligen Freund mehrmals geschlagen, zum Geschlechtsverkehr gezwungen und mit dem Umbringen bedroht worden. Die junge Frau erstattete am Freitagabend in einer Polizeiinspektion in Wien-Margareten Anzeige gegen ihren Ex-Partner, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 24-Jährige wurde in seiner Wohnung im Bezirk Simmering vorübergehend festgenommen. Er bekam ein Betretungs- und Annäherungsverbot auferlegt.