Jugendliche legten sich mit steirischer Polizei an .

Mehrere Jugendliche sind Freitagnachmittag in Kalsdorf südlich von Graz festgenommen worden, weil sie sich der Polizei widersetzt hatten. Die Burschen im Alter von 18 bis 20 Jahren wurden zunächst wegen eines falsch geparkten Wagens ermahnt. Das machte sie aber aggressiv und so artete die Amtshandlung bis zum Einsatz des Pfeffersprays aus, hieß es am Samstag seitens der Landespolizeidirektion.