Nach den verschärften Bestimmungen für Ausländer bei der Mindestsicherung, die von ÖVP und FPÖ fix vereinbart sind, bereitet die Bundesregierung schon den nächsten Schritt vor, damit EU-Ausländer künftig nicht mehr so rasch Arbeitslosengeld erhalten. Nach verlässlichen Informationen der NÖN wird eine längere Wartefrist angestrebt: Beschäftigte aus anderen EU-Ländern sollen Arbeitslosengeld erst nach drei Monaten Arbeit in Österreich erhalten, nicht bereits nach nur einem oder wenigen Arbeitstagen.

Im Sozialministerium wurde der NÖN das Vorhaben grundsätzlich bestätigt. Zu Details gab man sich im Büro von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) aber zugeknöpft: „Es wird verhandelt.“

Erklärtes Ziel der ÖVP-FPÖ-Koalition seit dem Amtsantritt Mitte Dezember des Vorjahres ist es, den „Zuzug“ in das österreichische Sozialsystem einzudämmen. Es sollen demnach auch Staatsbürger aus anderen EU-Ländern, vor allem aus Osteuropa, nicht mehr so leicht zu Versicherungs- und Sozialleistungen in Österreich kommen.

Bei der vorgesehenen Verschärfung der Mindestsicherung ist ein Fixpunkt, dass es für EU-Ausländer und Personen aus Drittstaaten außerhalb der EU erst nach einer Wartefrist von fünf Jahren Sozialgeld erhalten. Experten hegen allerdings starke Zweifel, ob das EU-rechtskonform ist.

Anspruch auf Arbeitslosengeld, weil es eine Versicherungsleistung ist

Beim Arbeitslosengeld handelt es sich um eine Versicherungsleistung. Das bedeutet, wer in die Arbeitslosenversicherung lang genug eingezahlt hat, hat im Fall, dass er beschäftigungslos wird, Anspruch auf den Bezug von Arbeitslosengeld. Die genauen Bestimmungen, wie lange eingezahlt werden muss, damit jemand Arbeitslosengeld erhält, wie hoch das Arbeitslosengeld ausfällt und wie lange die Leistung bezahlt wird, wird national festgelegt.

Derzeit ist es allerdings möglich, dass ein EU-Ausländer im Extremfall mit nur wenigen oder nur einem angemeldeten Arbeitstag in Österreich Arbeitslosengeld erhält, wenn er zuvor bereits in seinem Heimatland beschäftigt war und grundsätzlich die Bedingungen – wie die Dauer der Beschäftigung – erfüllt. Österreich möchte, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz schon im vergangenen Jahr noch als Außenminister der rot-schwarzen Koalition angekündigt hat, den Zugang zu dieser Leistung für EU-Ausländer erschweren.

Österreich bemüht sich um eine strengere EU-Regelung

Das kann Österreich allerdings nicht im Alleingang. Denn dafür ist eine Änderung der einschlägigen EU-Richtlinie notwendig. Wie der NÖN aber von ranghohen ÖVP-Politikern und im Sozialministerium bestätigt wird, sind Bemühungen für eine Änderung dieser EU-Regelung bereits im Laufen. Künftig soll jemand drei Monate in Österreich gearbeitet haben, bevor er in Österreich Arbeitslosengeld erhält, wenn er in seinem Heimatland die Voraussetzungen für einen Bezug bereits erfüllt.

Experten haben Zweifel, ob es zu gemeinsamer Lösung auf EU-Ebene kommt

Zwar gibt es bisher nur wenige Fälle, bei denen nach nur wenigen Tagen Beschäftigung in Österreich auf diese Weise Arbeitslosengeld fällig wird. Sicher ist jedoch, dass eine Verlängerung der Wartefrist auf drei Monate die Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld, die aus EU-Staaten oder aus EWR-Staaten (Europäischer Wirtschaftsraum, Anm.) kommen, damit eingeschränkt würde.

Es gibt aber, wie der NÖN von Expertenseite erklärt wird, einen ganz großen Haken. Denn für eine solche Einschränkung des Arbeitslosengeldes durch eine längere Wartefrist ist eine Lösung innerhalb der EU notwendig. Dabei wird darauf hingewiesen, dass eine derartige gemeinsame Lösung nur schwer erreichbar ist. Der Grund: Ein Teil der EU-Bürger, vor allem aus Osteuropa, wäre von dieser strengeren Maßnahme betroffen. Deswegen gilt eine Zustimmung trotz Bemühungen von Sozialministerin Hartinger-Klein auf EU-Ebene als äußerst unwahrscheinlich.