Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank in Österreich um 0,3 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. Ende Juni gab es 264.520 vorgemerkte Arbeitslose, das waren um 3,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Schulungsteilnehmer beim Arbeitsmarktservice (AMS) ging um 10,1 Prozent auf 59.683 Personen zurück, teilte das AMS am Montag mit.

Arbeitslosenzahlen sinken seit 2017 kontinuierlich

Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken seit Frühjahr 2017 kontinuierlich. Zwischen Mitte 2011 und Ende 2016 stiegen sie stetig an und erreichten in diesem Zeitraum ein Rekordhoch seit 1946. Das abgeschwächte Wirtschaftswachstum lässt dennoch die Stellenanzeigen deutlich wachsen: Die Zahl der gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen erhöhte sich im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,8 Prozent auf 84.473. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg laut einer vorläufigen Prognose um 60.000 Personen (+1,6 Prozent) auf 3,827 Millionen.

Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Juni kommt nicht bei allen Menschen an. Bei arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmern (50 Jahre und älter) gab es ein leichtes Plus von 0,5 Prozent auf 93.290 Betroffene. Auch bei Personen mit Behinderung (+2,9 Prozent auf 13.837) und Personen mit sonstigen gesundheitlichen Einschränkungen (+2 Prozent auf 67.966) wurde ein Anstieg verzeichnet.

In allen anderen Bereichen ging die Arbeitslosigkeit in Österreich zurück. Der stärkste Rückgang bei arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmern wurde Ende Juni bei Jugendlichen unter 25 Jahren (-9,4 Prozent) verzeichnet, gefolgt von Personen ohne gesundheitliche Einschränkungen (-7,1 Prozent) und Personen zwischen 25 und 49 Jahren (6,3 Prozent).

Zudem stehen immer mehr Ältere und Akademiker dem österreichischen Arbeitsmarkt zur Verfügung und sind entweder beschäftigt oder auf Arbeitssuche. "Dies ist der wesentliche Grund dafür, dass ältere Menschen und AkademikerInnen in den Arbeitslosenzahlen scheinbar vom Konjunkturaufschwung nur im geringeren Umfang profitieren können", so das AMS.

Die Zahl der Erwerbstätigen steigt

Während die gesamte Bevölkerung im Erwerbsalter (15 bis 64 Jahre) in Österreich seit dem Jahr 2008 um 5,4 Prozent anwuchs, ist die Zahl der Personen von 50 bis 64 Jahren mit plus 30,2 Prozent kräftig gestiegen. Das Arbeitskräftepotenzial - das Angebot an Arbeitskräften - im Alter von 50 und mehr Jahren ist um 69,1 Prozent nach oben geschossen, bei älteren Frauen lag das Plus sogar bei 81,8 Prozent.

Das Arbeitskräftepotenzial mit akademischer Ausbildung ist in den vergangenen zehn Jahren um 62,9 Prozent gestiegen und umfasste 2018 rund 18 Prozent des Gesamtpotenzials. Zum Vergleich: 2008 lag der Anteil der Personen mit akademischer Ausbildung am österreichischen Arbeitsmarkt nur bei 11 Prozent. Seit dem Jahr 2000/2001 haben sich die Zahlen der Uni-AbsolventInnen verdoppelt und der FH-Absolventen versechsfacht.

"Dass die Zahl der arbeitslos gemeldeten AkademikerInnen nicht so sinkt, wie die Arbeitslosenzahl insgesamt, kann man daher gut mit der enormen Potenzialausdehnung erklären", so die AMS-Arbeitsmarktexperten. Die Ausgangslage für Akademiker am österreichischen Arbeitsmarkt ist laut Arbeitsmarktservice aber "nach wie vor hervorragend". Die Arbeitslosenquote bei Akademikern (2018: 3,3 Prozent) ist im langjährigen Zeitreihenvergleich mit anderen Bildungsabschlüssen die niedrigste.

Auch die EU-Zahlen sinken

Auch die Arbeitslosigkeit im Euroraum geht weiter zurück. Im Mai fiel die Arbeitslosenquote in den 19 Euroländern gegenüber dem Vormonat um weitere 0,1 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag mit. Das ist der niedrigste Stand seit Juli 2008.

In den 28 EU-Ländern ging die Quote ebenfalls um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent zurück. Das ist der tiefste Stand seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen Anfang des Jahrtausends.

In der Europäischen Union waren im Mai 15,653 Millionen Menschen arbeitslos, im Euroraum waren es 12,348 Millionen Menschen. Im Monatsvergleich ging die Arbeitslosigkeit in der EU um 71.000 Menschen zurück, im Euroraum sank sie um 103.000 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Arbeitslosigkeit sowohl in der EU als auch im Euroraum um deutlich mehr als eine Million.

Nach wie vor ist die Arbeitsmarktsituation in Europa sehr unterschiedlich. In Deutschland und den Niederlanden sind nur relativ wenige Menschen arbeitslos, während in Griechenland, Spanien und Italien hohe Arbeitslosenquoten verzeichnet werden. Allerdings hat sich die Situation in Griechenland und Spanien in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.