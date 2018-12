Arbeitslosigkeit sank im November um 6,9 Prozent .

Der positive Trend am Arbeitsmarkt hält an. Die Zahl der Arbeitslosen ist im November gesunken. Inklusive AMS-Schulungsteilnehmern waren 376.636 Personen auf Arbeitssuche, das ist ein Rückgang von 6,9 Prozent gegenüber 2017. Rückläufige Arbeitslosenzahlen gibt es in allen Altersstufen, Bundesländern und Branchen.