Arbeitsmarkt Reform der Arbeitslosenversicherung weiter offen

Arbeitsmarktreform in Schwebe Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Reform der Arbeitslosenversicherung ist weiter in Schwebe. Mehrmals war sie heuer schon von ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher angekündigt worden, genau so oft wurde sie verschoben. Zuletzt hatte der Politiker gegenüber der APA angekündigt, es werde eine Einigung im Laufe des Herbstes geben oder ansonsten keine große Reform. Das gilt weiterhin, wie aus Ausführungen Kochers am Rande eines laufenden Arbeitsbesuches in Südostasien auf Journalistenfragen hervorging.