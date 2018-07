Nun sei es wichtig, "Falschinformationen" auszuräumen und Ängste, die geschürt worden seien, zu nehmen, erklärte Kurz am Montag im Ö1-"Morgenjournal".

Die Klubobmänner von ÖVP und FPÖ haben zuletzt noch "Präzisierungen" am Gesetzesentwurf vorgenommen, "damit vieles nicht absichtlich falsch verstanden werden kann". Die Normalarbeitszeit bleibe bei 40 Stunden, betonte er weiters.

Am heutigen Montag kommt es österreichweit zu Betriebsversammlungen, bei denen über die Auswirkungen des geänderten Arbeitszeitgesetzes informiert wird. Bei den ÖBB und den ÖBB-Postbussen ist deshalb am Vormittag mit Verspätungen zu rechnen. "Die ÖBB tun das Möglichste, um einen reibungslosen Verkehr aufrecht zu erhalten", sagte ein ÖBB-Unternehmenssprecher auf Anfrage.

Vereinzelte Zugausfälle gab es in der Früh in Niederösterreich. Bundesbahnen-Sprecherin Juliane Pamme bezeichnete die Lage auf dem Hauptbahnhof in St. Pölten vorerst als "sehr ruhig". "Gravierende Einschränkungen" gab es ihren Angaben zufolge in den Ballungszentren Wien und Graz.

Es sei "bisher nichts anders als sonst", teilte Pamme kurz nach Beginn der von 6.00 bis 9.00 Uhr angesetzten Betriebsversammlungen auf Anfrage aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt mit. Die Sprecherin berichtete u.a., dass ein REX aus St. Pölten nach Scheibbs nicht verkehrt sei. Bis 9.00 Uhr fielen nach ihren Angaben auf der Strecke Salzburg - Wien zudem alle "langsamen" RJ-Verbindungen (jene mit Stopps nicht nur in den Landeshauptstädten, Anm.) aus.

Die Gewerkschaft PRO-GE kündigte am Sonntag zudem österreichweit Betriebsversammlungen an, unter anderem an den Standorten der voestalpine, Böhler, OMV und Andritz AG. PRO-GE-Chef Rainer Wimmer forderte gemeinsam mit dem ÖGB eine Volksabstimmung über den 12-Stunden-Tag.