Rugby Argentinien nach Überraschungssieg im Rugby-WM-Halbfinale

Tomas Cubelli wird von den Fans geherzt Foto: APA/dpa

A rgentinien hat zum dritten Mal das Halbfinale bei einer Rugby-Weltmeisterschaft erreicht. Der Außenseiter aus Südamerika siegte am Samstag in Marseille überraschend gegen Wales 29:17 (6:10) und trifft nun am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen Irland und Neuseeland. Argentinien hat das Halbfinale schon 2007 und 2015 erreicht, den Titel aber noch nie gewonnen.