Armut UNO: Ungleichheit in der Welt so groß wie lange nicht

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet Foto: APA/dpa

A ngesichts der weltweit wachsenden Armut hat die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, die reichen Länder zu mehr Entwicklungshilfe aufgefordert. Die ärmsten 20 Prozent der Weltbevölkerung hätten mit der Corona-Pandemie die größten Einkommenseinbußen erlitten, sagte Bachelet am Montag zum Auftakt der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf. Die Ungleichheit in der Welt sei nach einer Studie so groß wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr.