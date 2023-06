Fußball Arnautovic bei Bologna-Sieg mit zehntem Serie-A-Saisontor

Arnautovic traf für Bologna Foto: APA/AFP

Werbung

M arko Arnautovic hat am Sonntag beim 3:2-Sieg seines Clubs Bologna auswärts gegen Lecce in der letzten Serie-A-Runde sein zehntes Saisontor erzielt. Der österreichische Fußball-Teamspieler traf in der 58. Minute per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 und wurde 16 Minuten später gleichzeitig mit Stefan Posch ausgetauscht. Zuvor hatte Arnautovic in der 20. Minute Pech, als sein Tor vom VAR aberkannt wurde, weil ein Bologna-Kollege im Abseits gestanden war.

Der für Arnautovic ins Spiel gekommene Joshua Zirkzee sorgte in der 81. Minute für Bolognas 2:1. Remi Oudin glich mit einem sehenswerten Volley aus (88.), Lewis Ferguson fixierte in der 97. Minute den Erfolg für die Gäste. Bologna schloss die Saison auf Rang neun ab. Möglicherweise war diese Partie auch der letzte Auftritt von Arnautovic für Bologna. Der Stürmer wird von italienischen Medien seit Wochen mit einem Wechsel zu AC Milan in Verbindung gebracht.