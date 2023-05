Nach schwachem Beginn in Newcastle brachte Kapitän Martin Ödegaard die Gäste mit einem Fernschuss in der 14. Minute in Führung. Ein Eigentor von Fabian Schär (71.) führte dann die Entscheidung zugunsten Arsenals herbei. Drei Spiele bleiben dem Team von Trainer Mikel Arteta, um im Titelrennen gegen die "Citizens" doch noch die Wende zu schaffen.