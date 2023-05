Fußball Arsenal nach 3:1-Derbysieg zurück an der Tabellenspitze

A rsenal hat zumindest für einen Tag in der englischen Fußball-Premier-League wieder die Tabellenführung übernommen. Die "Gunners" setzten sich am Dienstagabend im London-Heimderby gegen Chelsea mit 3:1 durch und zogen damit um zwei Punkte an Manchester City vorbei auf Rang eins. Der Titelverteidiger, der zwei Spiele weniger ausgetragen hat, kann die alte Rangordnung am Mittwoch schon wieder herstellen, ist da in einem Nachtragsspiel zu Hause gegen West Ham United im Einsatz.