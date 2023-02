Fußball Arsenal und ManCity im englischen Titelrennen siegreich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Martinelli ließ sich als Matchwinner feiern Foto: APA/AFP

A rsenal hat den Kurs auf dem Weg zum ersten Meistertitel in der englischen Fußball-Premier-League seit 2004 gehalten. Die "Gunners" setzten sich am Samstag bei Leicester City dank eines Treffers von Gabriel Martinelli (46.) mit 1:0 durch und liegen weiter zwei Punkte vor Manchester City. Der Verfolger, der mit 25 Matches eine Partie mehr als der Leader ausgetragen hat und zuletzt zwei Pflichtspielremis in Folge geholt hatte, bezwang den Vorletzten Bournemouth auswärts 4:1.