Aspern & Milletich-Causa ÖFB treibt Pläne für Trainingszentrum voran und prüft Klage

Milletich musste Verbandschefs in Inseraten-Causa Auskunft geben Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Ö sterreichs Fußball-Bund hat die Pläne zur Errichtung des schon lange ersehnten Trainingszentrums in Wien-Aspern vorangetrieben. Nach einer außerordentlichen Präsidiumssitzung am Freitag in Wien schrieb der ÖFB von "weiteren Konkretisierungsschritten", die mit überwiegender Mehrheit beschlossen worden seien. ÖFB-Präsident Gerhard Milletich hatte darüber hinaus Aufklärung zu zuletzt medial aufgekommenen Vorwürfen gegen seine Person angekündigt.