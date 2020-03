Philadelphia gewann mit Raffl NHL-Schlager .

Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl haben ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL fortgesetzt. Die Flyers gewannen am Mittwoch den Schlager bei den Washington Capitals mit 5:2. Raffl steuerte einen Assist zum siebenten Sieg in Serie, jeweils mit mindestens vier erzielten Toren, bei.