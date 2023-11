Astronomie Polarlichter erhellten Himmel über Österreich

Starker geomagnetischer Sturm führte zu Polarlichtern über Österreich. Foto: APA/AZM

S onntag Abend waren in weiten Teilen Österreichs helle Polarlichter zu sehen, "was als sehr seltenes Ereignis in den letzten 20 Jahren einzustufen ist", teilte der Leiter des Weltraumwetterbüros der Geosphere Austria, Christian Möstl, der APA mit.