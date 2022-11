Asylpolitik Kritische Anmerkung Van der Bellens zur Zelt-Unterbringung

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

"Wir können das besser", sagt Van der Bellen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

B undespräsident Alexander Van der Bellen hat - via Twitter - die Unterbringung von Asylsuchenden in Zelten kritisch kommentiert. "Menschen, die gezwungen sind, ihr Land aus unterschiedlichen Gründen zu verlassen, müssen in Österreich bis zur Klärung ihres Aufenthaltsstatus menschenwürdig untergebracht und vor allem auch angemessen betreut werden. Wir können das besser als dürftige Zelte aufzustellen", schrieb er am Donnerstag.