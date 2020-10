Atomare Abrüstung: Russland kommt USA entgegen .

Im Ringen um eine Verlängerung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA ist Russland zu Zugeständnissen bereit. Moskau stellte am Dienstag in Aussicht, die Zahl der Nuklearsprengköpfe ein Jahr lang "einzufrieren". Sollte das Abkommen zunächst um zwölf Monate verlängert werden, werde Russland diese politische Verpflichtung eingehen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Das sei aber nur dann möglich, wenn die USA nicht "zusätzliche Forderungen" stellten.