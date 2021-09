IAEA-Chef Grossi: Dringendstes Problem mit Iran gelöst .

Die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) habe ihr dringendstes Problem mit dem Iran gelöst. Sie habe eine Einigung über die überfällige Wartung von Überwachungsgeräten in Atomanlagen erzielt und damit Raum für breitere diplomatische Bemühungen geschaffen, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Sonntagsabend in Wien.