Attacke Wild gewordener Stier trat in Tirol auf seinen Besitzer ein

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ein wild gewordener Stier ging in Tirol auf zwei Bauern los. Foto: APA/dpa

Werbung

E in wild gewordener Stier ist am Montag in Schwendt (Bez. Kitzbühel) gegen seinen 63-jährigen Besitzer und gegen einen gleichaltrigen Nachbarn losgegangen. Beide Landwirte wurden von dem Rind niedergestoßen, informierte die Polizei. Auf seinen am Boden liegenden Besitzer trat der Stier ein, der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Brustbereich sowie innere Verletzungen. Mit der Zustimmung des Sohnes des 63-Jährigen wurde der Stier von einem Jäger erlegt.