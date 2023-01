Terror-Prozess: DNA-Gutachten soll erläutert werden

Werbung

Einerseits fand man auf einigen Patronen Spuren des Fünftangeklagten, der dem späteren Attentäter das bei der Tat verwendete Sturmgewehr besorgt haben soll. Vom Viertangeklagten fand man Spuren sowohl in der Wohnung des Attentäters, in der er in den Wochen vor dem Anschlag gelebt haben soll, als auch auf der bei der Tat mitgeführten Machete, der Schulterstütze des Gewehrs, dem Magazin der Pistole und einigen weiteren Gegenständen. Das erklärte sich dieser durch eine "Sekundärübertragung" also etwa das Einrollen des Gewehrs in ein von ihm verwendetes Tuch oder das Ablegen auf einem von ihm berührten Tisch. Entsprechend den Erkenntnissen aus dem Gutachten könne aber bei einigen DNA-Spuren des Viertangeklagten eine solche Sekundärübertragung ausgeschlossen werden.