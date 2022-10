Absage Auch keine Frauen-Abfahrten am Matterhorn

D ie Premiere von grenzüberschreitenden Weltcup-Rennen am Matterhorn muss warten. Auch die zwei Abfahrten der Frauen in Zermatt/Cervinia finden nicht statt. Am Samstag hatten die Organisatoren die Absage für die am Samstag und Sonntag geplanten zwei Abfahrten der Männer verkündet, nun mussten sie mit Blick aufs übernächste Wochenende erneut kapitulieren. Die Piste wird auch für die Rennen der Frauen nicht hergerichtet werden können.