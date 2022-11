Wien Auch Tojner bestreitet im Chorherr-Prozess Vorwürfe

Chorherr wird unter anderem Bestechlickeit vorgeworfen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie weitere neun Angeklagte ist am Freitag am Wiener Landesgericht fortgesetzt worden. So wie zuletzt Chorherr hat sich auch der Industrielle Michael Tojner heute nicht schuldig bekannt. Er beteuerte, dass Spenden, die er getätigt hat, nicht in Zusammenhang mit dem umstrittenen Heumarkt-Bauprojekt gestanden seien.